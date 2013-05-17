Под Новобогдановкой от взрывоопасных предметов очищено свыше 64 гектаров
Сводный отряд очистил более 64 га территории бывшей артиллерийской базы возле села Новобогдановка.
На территории бывшей артиллерийской базы, вблизи села Новобогдановка Запорожской области, продолжаются работы по очистке территории от взрывоопасных предметов.
Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, в настоящее время работы проводятся на административной территории бывшей базы, где опасными остаются около 1,7 гектаров территории. Более 64 гектаров базы уже очищено от взрывоопасных предметов.
– На данном этапе мы ведем работы по перемещению металлических бетонных конструкций и обследованию территории под ними. Сегодня планируется обезвредить 606 взрывоопасных предметов, – отметил подполковник Иван Тищенко.
В общем, за время работы сводного отряда выявлено и уничтожено 20 158 взрывоопасных предметов.