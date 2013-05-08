Павел Лебедев: Память обязывает нас ценить то, за что воины-победители проливали кровь

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Этот праздник является символом величия духа и мужества людей, прошедших по огненным дорогам войны.

Сегодня мы чтим светлую память ветеранов, которые своими подвигами на фронте и на производстве приблизили победу и отдали жизнь на защиту Отечества.

Мы чтим тех, кто пережил годы оккупации и концлагерей, кто поднимал из руин и восстанавливал родной край.

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны! С волнением в сердце преклоняемся перед вашим подвигом.

Искренне поздравляю всех, кто сегодня продолжает почетное дело защитников Отечества, обеспечивает военную мощь и обороноспособность Украинского государства.

Наиболее опустошительная и изнурительная мировая война дважды прошла по территории Украины. В каждую украинскую семью она принесла боль утраты.

Память обязывает нас ценить то, за что воины-победители проливали кровь, за что отдавали свои жизни в противостоянии с фашизмом.

Украинский народ заплатил высокую цену за Победу. Миллионы наших соотечественников сложили головы в боях с врагом, погибли в концентрационных и трудовых лагерях.

Нынешние защитники Отечества воспитываются на примерах мужества и стойкости героев Великой Отечественной войны.

Создание качественно новой, профессиональной украинской армии является выполнением нашего основного долга, данью уважения и почета воинам-победителям.

В день 68-й годовщины Великой Победы желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и согласия!

Пусть на нашей благословенной земле всегда царят мир и добро!