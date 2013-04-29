Военные летчики вернулись в Украину после завершения операции «Северный сокол – 2013»

Возглавлял работу украинских авиаторов на острове Гренландия заместитель начальника авиации командования Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Кулибаба.

На острове Гренландия украинские военные летчики выполняли задачи в тяжелых климатических условиях Арктики – при температуре воздуха до -50 градусов и при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, а также при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

К операции от Воздушных Сил ВС Украины был задействован военно-транспортный самолет Ил-76МД и 29 военнослужащих: два летных экипажа (командиры экипажей – полковник Сергей Артеменко, подполковники Вадим Ерошкин, Владимир Бухальский, майор Александр Белый) из состава 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины (г. Мелитополь), летно-инструкторский состав и офицеры-координаторы от командования Воздушных Сил ВС Украины.

На военной площадке международного аэропорта «Борисполь» украинских авиаторов в торжественной обстановке встретил заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины по авиации генерал-лейтенант Василий Никифоров. Он поблагодарил личный состав за высокие показатели и летное мастерство при проведении украинско-датской операции «Северный сокол – 2013». По его словам, уже пятый год подряд экипажи Мелитопольской бригады транспортной авиации демонстрируют высокий профессионализм при осуществлении полетов в тяжелых полярных климатических условиях.

– За неполный месяц военные летчики налетали более ста часов в полярном небе. Сегодня это значительный показатель в подготовке летного состава транспортной авиации, – отметил генерал-лейтенант Василий Никифоров.

В свою очередь руководитель операции – заместитель начальника авиации командования Воздушных Сил полковник Александр Кулибаба сообщил, что в целом было осуществлено более 20 миссий, то есть около 45 рейсов с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия. При этом было перевезено более 570 тысяч литров горючего.

– Мы летали ежедневно по два рейса. Полеты очень осложняли ограниченная видимость, безориентирная местность, магнитное склонение, удаленность запасных аэродромов, быстрое изменение метеорологических условий, а также сложное обслуживание авиационной техники и ограниченное количество навигационных средств, – отметил полковник Александр Кулибаба.

По его словам, в этом году температурные показатели были высокими, однако многолетний опыт проведения подобных операций позволил успешно выполнить все задачи военно-транспортной операции.

В завершение мероприятия генерал-лейтенант Василий Никифоров, согласно приказа командующего ВС ВС Украины, вручил всем участникам операции грамоты и благодарности.

Справка. В ноябре 2012 года между министерством обороны Украины и министерством обороны Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения совместной военно-транспортной операции по перевозке горючего «Северный сокол – 2013».

Кроме того, по дипломатическим каналам также было подписано имплементационное соглашение между Воздушными Силами ВС Украины и оперативным воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания. Этот документ подписали командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак и командующий оперативным воздушным командованием Вооруженных сил Королевства Дания генерал Нильсон.

В 2012 году в рамках подобной операции «Северный сокол – 2012» экипаж самолета Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины успешно выполнил поставленные задачи по транспортировке горючего.

В результате проведения операции «Северный сокол – 2010» было перевезено более 520 тысяч литров авиационного керосина с авиабазы «Туле» до станции «Норд» в Гренландии. Во время этой операции выполнено 20 воздушных перевозок с общим налетом более 100 часов, поддержано натренированность двух экипажей и летно-инструкторского состава к полетам по международным трассам.

В ходе операции «Северный сокол – 2013» украинские военные летчики перевезли военно-транспортным самолетом Ил-76МД с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия более 570 тысяч литров горючего и других грузов. Украинские экипажи выполнили более 20 воздушных перевозок, что составляет более 40 полетов. В целом украинские военные авиаторы провели в полярном небе более 100 часов.