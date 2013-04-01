Под Новобогдановкой за месяц уничтожено свыше 7500 взрывоопасных предметов

В течение прошлой недели личным составом сводного отряда уже очищено 35,6 га территории бывшей артиллерийской базы, где найдено и уничтожено 2444 взрывоопасных предметов.

Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, работы осложняются большим количеством металлических предметов, которые разбросало во время взрыва по всей территории базы.

– Во время работы саперы находят обломки ящиков, гвозди, осколки, которые не несут никакой опасности. Для большей эффективности с помощью путепрокладчика БАТ-2М мы снимаем верхний слой почвы, что позволяет нам проводить работы по разминированию не только качественно, но и на большей глубине, – подчеркнул подполковник Иван Тищенко.

Всего за месяц работы сводным отрядом найдено и уничтожено свыше 7500 взрывоопасных предметов.