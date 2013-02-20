Министр обороны Лебедев рассказал, что будет с военными городками

«Украинская сторона выступила с предложением освоения земель Министерства обороны Украины и тех, что арендует Министерство обороны Российской Федерации под строительство жилья для военнослужащих как украинских Вооруженных Сил, так и Вооруженных сил России», – сообщил Павел Лебедев по итогам встречи с главой Минобороны РФ. По словам Павла Лебедева, Министерство обороны Украины отработало механизмы реализации избыточного военного имущества, а именно – военных городков, которые освобождены от воинских частей и не используются по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. «Они будут реализованы на открытых публичных и прозрачных аукционах с контролем общественности, а полученные средства направлены на обеспечение жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Данные объекты являются достаточно привлекательными для инвесторов, как базы для создания технопарков или жилых комплексов. На встрече я предложил российской стороне принять участие в этом проекте. Сейчас ждем ответа», – сообщил глава Минобороны Украины. Во время переговоров Павел Лебедев также инициировал важный вопрос относительно выплаты пенсий на территории Украины для военных пенсионеров РФ, которые после завершения военной службы проживают в Севастополе. «Нужно решить вопрос на законодательном уровне, чтобы они могли получать свои пенсии в Севастополе, что значительно облегчит эту процедуру для людей. Сегодня для получения пенсии пенсионер должен выезжать в Россию, а это неудобно, это расходы. Главное – сделать то, что нужно людям. Решение на законодательном уровне между нашими странами снимет эту проблему и станет стимулирующим для экономики города», – отметил Лебедев.