Руководство Генштаба проводит мероприятия по ротации личного состава, который находится в зоне АТО
20:34, 10 декабря 2014Армия
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Начальник Генерального штаба - главнокомандующий вооруженных сил генерал-полковник Виктор Муженко провел встречу с представителями 25-го мотопехотного батальона.
REUTERS
Общаясь с военнослужащими генерал-полковник Виктор Муженко сообщил, что сейчас в вооруженных силах продолжаются активные мероприятия для качественного проведения ротации личного состава в зоне АТО, с учетом поддержания высокого уровня обороноспособности страны, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Плановая ротация подразделений продлится согласно графикам. В то же время, с целью уменьшения напряжения, принято решение о предоставлении определенных прав командирам подразделений, которые получили полномочия предоставлять краткосрочные отпуска, с учетом тактической обстановки, и направлять на отдых от 15%, до 30% личного состава подчиненных подразделений.
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