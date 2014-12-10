Руководство Генштаба проводит мероприятия по ротации личного состава, который находится в зоне АТО

Общаясь с военнослужащими генерал-полковник Виктор Муженко сообщил, что сейчас в вооруженных силах продолжаются активные мероприятия для качественного проведения ротации личного состава в зоне АТО, с учетом поддержания высокого уровня обороноспособности страны, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Плановая ротация подразделений продлится согласно графикам. В то же время, с целью уменьшения напряжения, принято решение о предоставлении определенных прав командирам подразделений, которые получили полномочия предоставлять краткосрочные отпуска, с учетом тактической обстановки, и направлять на отдых от 15%, до 30% личного состава подчиненных подразделений.