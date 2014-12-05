Французская Thales Group поставит военное оборудование украинской армии

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром". Согласно сообщению, контракт был подписан в ходе переговоров между представителями компании "Укринмаш", входящей в состав "Укроборонпрома", и делегацией Thales Group.

Читайте такжеМинобороны закупило 500 коллиматорных прицелов на 2,7 млн грн

Объемы и сроки выполнения контракта представители концерна не уточнили.

"Thales Group – международная промышленная группа, занимающая ведущие позиции в области безопасности информационных и коммуникационных систем для авиакосмического, военного и морского назначения. Предприятия, входящие в состав Thales Group, производят полный спектр продукции военного назначения, в том числе средства связи, радиоэлектронной борьбы, радиолокационные комплексы и многое другое", - сказано в сообщении госконцерна.