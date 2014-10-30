Журналисты ведущих телеканалов высоко оценили профессионализм защитников Мариуполя

Так, от украинских офицеров и солдат они узнали о напряженном графике службы, условий отдыха и коварство врага.

- Воины нашего подразделения являются представителями центральных регионов государства, которые добровольно попросились на передовую, чтобы сделать свой вклад в борьбе с врагом. Мы тщательно следим за передвижением бронетехники террористов. Однако огонь открываем только в ответ и для защиты мирного населения, - отметил командир отдельного подразделения.

Корреспонденты стали свидетелями получения военнослужащими писем и рисунков от юных патриотов из поселка Козельщина, Полтавской области. По словам украинских воинов, именно детские послания наиболее приятно получать на передовой, ведь воины искренне верят, что эта положительная энергия придает им сил в бою.

- Патриотические порывы наших солдат с передовой просто поражают и не оставляют никаких сомнений в нашей победе. Тяжелые условия службы, постоянные обстрелы только закаляют ребят. Хочется пожелать им только терпения и успехов, - отметил корреспондент телеканала «1+1» Александр Загородний.

Напоследок журналисты побывали на одном из полигонов, где вместе с молодыми воинами выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова.