Украинское государство поддержат работники десятков американских портов.

Профсоюз "The International Longshore and Warehouse Union", который преимущественно представляет докеров американского западного побережья, заявил об "акте солидарности" с Украиной, который совершат работники 29 портов США.

Об этом сообщает ЦТС.

"Более 20 000 работников этих портов не будут разгружать грузы и товары из РФ, и даже грузы, перевозимые российскими судами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято американскими докерами после агрессии вооруженных сил России против мирного населения Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 марта страны Европейского Союза рассматривают возможность введения запрета на вход российских кораблей в порты этого объединения государств.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

8 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что убытки, нанесенные войной транспортной инфраструктуре Украины, составляют более 10 миллиардов долларов.

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