Директор Bellingcat Христо Грозев прожил в Вене почти 20 лет. Но она наводнена представителями российских спецслужб и журналиста предупредили об опасности.

Болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев вынужден переехать из Австрии, где он жил почти 20 лет. Причиной этому стала предполагаемая угроза со стороны российских спецслужб, представителями которых наводнена Вена.

Об этом пишет The Moscow Times ссылаясь на статью венской ежедневной газеты Falter. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и прихвостней, чем полицейских", - сказал Грозев изданию.

Журналист был вынужден отменить свое запланированное возвращение в Вену после поездки в США после того, как источники в разведке предупредили его об опасности в случае возвращения.

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Отмечается, что директор Bellingcat Грозев сыграл ведущую роль в ряде самых громких расследований группы, в том числе в деле об отравлении российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в британском городе Солсбери, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году во время внутреннего авиарейса в Сибири.

В декабре Россия объявила Грозева в розыск, что вызвало возмущение в родной стране журналиста - Болгарии.

"Меня считают преступником, но я не могу защищаться, потому что не знаю, за что. И, видимо, они хотят дать понять [мне], что точно знают, где я живу", - сказал Грозев в интервью Falter.

В июле ФСБ России заявила, что Грозев был причастен к якобы операции украинской разведки по угону российских боевых самолетов, но не сообщила, предъявила ли она в конечном итоге уголовное обвинение журналисту заочно.

Грозев отверг обвинения и обвинил российскую внутреннюю разведку в подделке доказательств в поддержку своих утверждений.

Российские шпионы в Европе

Вена известна как центр международного шпионажа. По некоторым данным, в городе может находиться до 7 тысяч сотрудников иностранных разведок. Особенно "по-домашнему" еще с советских времен там чувствуют себя российские спецслужбы.

Напомним, 2 февраля Австрия выдворила из страны четырех российских дипломатов. Однако в Вене не раскрывают, связано ли изгнание россиян с угрозами Грозеву, недавним визитом президента Австрии в Украину или же имеет другие основания.

А в декабре правоохранители в Вене задержали сына российского дипломата с гражданством Греции. Мужчину подозревает в шпионаже в пользу Российской Федерации. Следователи считают, что у шпиона была задание отслеживать реакцию на полномасштабное вторжение России в Украину.

Расследования Христо Грозева и Bellingcat - что известно

Как сообщал УНИАН, журналист выяснил, что шпионы из РФ, которых в ноябре задержали на территории Швеции, ранее жили в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Грозев также рассказал, чем занимался террорист Игорь Стрелков-Гиркин в российской армии: "Команда Bellingcat годами изучала материалы о подозреваемых в крушении MH17. Что касается местонахождения Гиркина: он не воюет на фронте в Украине, а работает в российской армии. Он обучает и вербует добровольцев на войну".

В конце октября Грозев подробно рассказал о россиянах, которые наводят ракеты на Украину. Это молодые люди со специализированным образованием. От них не ожидаешь убийств сотен мирных жителей. Они абстрагируются от своей работы в обычной жизни и не осознают последствия своих преступлений.

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