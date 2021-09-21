В Скотланд-Ярде назвали имя российского шпиона, подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

Полиция Великобритании во вторник, 21 сентября, подтвердила предъявление обвинений третьему человеку в связи с расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году.

Как пишет "Радио "Свобода", в Скотланд-Ярде заявили, что удалось собрать достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение человеку, известному как Сергей Федотов, в сговоре с целью убийства, покушения на убийство, во владении и использовании химического оружия и нанесении тяжкого вреда здоровью.

При этом, по данным полиции, "Сергей Федотов" – это вымышленное имя "Дениса Сергеева, который является членом российской военной разведки ГРУ".

Читайте такжеДом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу: названо условие (видео)"Мы не будем просить у России экстрадиции этих людей, ведь российская конституция не предусматривает экстрадиции своих граждан. Россия четко дала это понять в ответ на запросы об экстрадиции в других делах. Если эта позиция изменится, будет сделан запрос на экстрадицию", – говорится в сообщении полиции.

В то же время Скотланд-Ярд заявляет о получении Европейского ордера на арест. Это означает, что подозреваемый будет арестован при поездке в любую из стран, где этот ордер действует.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены "Новичком" 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они выжили после длительного лечения. Следствие в Британии подозревает в организации покушения российских граждан, приехавших в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Расследователи Bellingcat и их партнеры утверждают, что за этими именами скрывались офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Автор: Инна Андалицкая