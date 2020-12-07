Иностранные заробитчане рискуют и едут в более богатые страны Европы в поисках работы, хоть и знают, что в случае ареста больше не смогут пересечь границу.

Все больше граждан Украины, используя фальшивые визы с разрешением на трудоустройство, приезжают в Германию, Чехию и страны Скандинавии. А зарабатывают на этом преступные группировки.

Читайте такжеВ Польше во время задержания погиб украинский заробитчанин: полиция применила электрошокерОб этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные пограничных служб Польши и Германии. Наплыв нелегальных украинских иммигрантов в ФРГ "длится годами". И их заработки там в 2-2,5 раза выше, чем в Польше, и в 5 раз больше, чем в Украине. Однако, это явление усилилось в течение последних месяцев, когда из-за пандемии коронавируса безвизовое движение между Польшей и Германией было приостановлено.

"Но давление на заробитчан настолько велико, что они все равно рискуют", - сказал изданию неназванный пограничник.

С марта Берлин открыл свой рынок труда для кадров з-за пределов Евросоюза. Но визы все равно выдает очень редко. Кроме того, чтобы их получить, нужно знать немецкий язык. Многие украинцы рассматривают Польшу как транзитную страну. Поэтому они пытаются въехать на польскую территорию, чтобы оттуда продолжить движение дальше.

"Едут в основном в Германию. Рискуют даже зная, что если их поймают на нелегальной работе, они не смогут снова приехать", - сказала пресс-секретарь Надоджанского отдела пограничной службы Польши Йоанна Конечняк. Ее отдел задерживает таких мигрантов на западной границе страны.

Читайте такжеRzeczpospolita: Украина и Польша борются за одних и тех же людейИх также задерживают в Германии. В сентябре по требованию прокуратуры Наумбурга 800 полицейских обыскали 60 квартир и фирм в 5 федеральных землях в поисках нелегалов, которые работали в основном на предприятиях по переработке мяса. Банда, которой руководили немцы и поляки, через агентства по временному трудоустройству за полгода перевезла в Германию 82 человека. Во время обысков полиция обнаружила еще 44 работника с фальшивыми документами граждан ЕС. Такие "сделки" должны были принести банде 1,5 миллиона евро.

Полиция Германии ведет расследование по делу о 1,4 тысяч случаев нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины, которых наняли на работу при посредничестве польских фирм на украинской территории. По словам директора рекрутингового агентства Gremi Personal Томаса Богдевича, в Украине процветает бизнес "посредников и перевозчиков, готовых доставить украинских рабочих в Германию, Чехию или Австрию транзитом, например, через Венгрию".

"Украинские трудовые мигранты все чаще пытаются въехать и работать в этих странах на основании польских рабочих виз или даже обычных разрешений на работу. Для трудоустройства в Европе используют фальшивые разрешения на работу, фальшивые паспорта Румынии или Венгрии или чешские рабочие визы", - сказал Богдевич.

Читайте такжеНемецкий железнодорожный концерн заинтересовался специалистами из УкраиныУвеличение количества нарушений, связанных с трудовой миграцией в Европу, отражено в статистических данных польских пограничников. Количество людей, которых в Польше поймали с фальшивыми документами, выросло на 100%, - говорится в отчете Главного управления Пограничной службы страны. По состоянию на сентябрь были задержаны 1023 людей с ненастоящими разрешениями на проживание или пересечение границы Польши. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было 584.

Почему весь процесс основан именно на польских документах? Потому что их легко получить. И организованная преступность этим пользуется. С 2008 года Варшава одобрила упрощенную процедуру трудоустройства людей из соседних стран. Достаточно предоставить так называемое заявление о намерении нанять на работу иностранца. Такой документ выдается на полгода. Если нужно остаться в Польше на дольше, придется подать заявку на визу и разрешение на работу. И эту схему в последнее время начали использовали как путь в Западную Европу.

По данным компании Personal Service, 40% украинцев ищут работу в Германии, где они могли бы заработать в два раза больше, чем в Польше.

Украинские заробитчане в Польше: что об этом знать?

В Польше официально работает 507 тысяч украинских заробитчан.

Всего в соседней стране трудоустроено не менее 700 тысяч иностранцев.

Наибольшее количество иностранцев, обращавшихся в соцзащиту, были граждане Украины - 507 тысяч, Беларуси - 46,2 тысячи и Грузии-11,1 тысячи.

Из всего количества иностранцев, которые получали полис соцстрахования в течение последних 16 лет - 75% именно украинцы.

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Перевод: Лесь Дымань