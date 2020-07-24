Newsweek: Вторая Холодная война между Западом и Россией будет продолжаться 40 лет

Большинство экспертов считают, что она началась с вторжения российских войск на территорию Украины.

Вторая Холодная война между Россией и Западом не мешает Владимиру Путину и Дональду Трампу разговаривать друг с другом по меньшей мере 5 раз в месяц.

Что дальше произойдет с международными отношениями теперь, когда Великобритания тоже указала пальцем на российское вмешательство в чужие выборы на фоне того, как Путин закрепил за собой власть еще как минимум на десятилетие?

Об этом пишет Newsweek, цитируя отчет британской разведки, в котором указано, что российское вмешательство в выборы других стран теперь нужно рассматривать как "новую норму". Через несколько часов после публикации этого документа британские газеты сообщили, что российская подводная лодка была перехвачена в Ла-Манше силами МВД Франции и Великобритании. Все это произошло после того, как британский министр иностранных дел Доминик Рааб признал, что Москва "почти точно" пыталась повлиять на парламентские выборы в его стране в 2019 году.

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Запад оказался в реальности, в которой ему придется вести две отдельные холодные войны против Китая и России в ближайшем будущем. Пекин - это другая тема, которая заслуживает отдельной статьи и обсуждения. Но Россия уже вторглась и оккупировала часть территории Украины применила химическое оружие против граждан Великобритании и предлагала вознаграждения за убийства солдат США в Афганистане.

Приближаются ли дипломатические отношения к переломному моменту? Может ли существовать разумная и продуктивная дружба с Россией? Или это тупик, в котором придется провести вечность?

"Улучшение или ухудшение дипломатических отношений зависит от Кремля, а не от Даунинг-Стрит или Белого дома", - сказала лектор европейских исследований Лейденского университета доктор Дэвид Максин.

"Путин и его сторонники сделали выбор добиваться разрушения и срыва западных демократических процессов. Поэтому только они могут решить отказаться от деструктивного поведения. Без этого российского желания уладить проблемы Британия, США или еще кто-то другой мало что могут сделать", - добавила она.

Британский отчет четко указал на то, что политики в Лондоне "активно избегали" задачи разобраться с российским вмешательством из-за потока денег от российских олигархов, которым пользовались как политики, так и крупный бизнес. Но так же, как и отчет специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, британский документ не делает никаких выводов и не выдвигает конкретных обвинений.

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"Этот отчет имеет успокаивающую природу и не разоблачает весомых доказательств", - сказал профессор российской и европейской политики в Кентском университете Ричард Саква.

"Это пес, который не рычит. Были бесконечные разговоры о российском вмешательстве в референдум по Brexit и мы ждали, что будут определенные обсуждения этого. Но в документе есть только один абзац об этом, который вскользь затрагивает тему", - добавил эксперт.

Разговоры о новой Холодной войне против России стали горячей темой по обе стороны Атлантического океана с незначительными различиями в тоне. Но существует широкое согласие, что Вторая Холодная война началась в 2014 году после того, как война между Россией и Украиной обострилась.

"США и Россия сейчас не совсем в состоянии новой Холодной войны. Но нынешний конфликт потенциально может быть даже более опасным", - сказал американский политолог Эндрю Кочинс.

Напряжение растет. И никто не может сказать, что произойдет дальше, несмотря на тесные союзы, которые Россия построила с Китаем, а также в рамках коалиции РСИИ (Россия, Сирия, Иран, Ирак). Российские деньги также интегрированы почти в каждую крупную экономику. Они охватывают даже сферу спорта. Например, олигарх Роман Абрамович владеет клубом "Челси" в Английской премьер-лиге, а Михаил Прохоров владел долей Brooklyn Nets до сентября 2019 года.

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По меньшей мере 14 министров правительства Великобритании получали пожертвования от состоятельных людей, связанных с Россией, о чем писало издание Times of London. Хотя в правительстве настаивают, что процесс был прозрачным. А деньги принадлежали британским гражданам. Все это означает, что тактика первой Холодной войны, которая включала изоляцию от международной торговли, почти невозможна на этот раз, когда враги настолько сплетены. Конечно, существуют торговые санкции. Но пока что это в основном пустые слова.

Текущий международный порядок превращается во все более запутанный баланс сил. Но его можно определить как противостояние старых сил, сосредоточенных вокруг США, против новых, в клуб которых входят Китай, Россия и в несколько другом смысле Индия. Старые силы, такие как НАТО, G7 и разведывательный альянс Five Eyes отстаивают, прежде всего, западные интересы. Каким бы не был вопрос, Запад реагирует жестко и угрожает отозвать свою поддержку и финансирование.

Поэтому самым сложным сейчас стало то, как ведутся дипломатические отношения и создадут ли отношения Трампа с Путиным и Россией в целом больше проблем, чем решат.

"Не оправдывая Кремль, стоит сказать, что администрация Трампа и сама хорошо постаралась, чтобы подорвать демократию и демократические процессы, сорвать попытки найти многосторонние решения для глобальных проблем и развалить старые альянсы", - считает доктор Дэвид.

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"Трудно представить, как США смогли бы теперь играть конструктивную роль в организации британских дипломатических отношений с Россией. Учитывая сомнительные связи администрации с российскими политическими и экономическими элитами, любые попытки вмешаться в ситуацию навредят доверию в Британии", - считает она.

Проблема в том, что Путин никуда не денется в ближайшие годы. Вместо того, чтобы покинуть президентское кресло в 2024 году, он якобы "при поддержке российского электората" расширил потенциал своего правления до 2036 года. Того года ему исполнится 84 года.

"Я ожидаю, что пройдет 30-40 лет, пока не появится новое поколение людей в Китае и России. Можно взять для примера Михаила Горбачева во времена СССР. Кто-то такой как он должен прийти и сказать: смотрите, мы должны покончить со всем", - считает профессор Саква.

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