За месяц до Вильнюсского саммита НАТО бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что в случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который всячески демонстрирует, что он на стороне Путина, будет шантажировать страны-члены Альянса, страну стоит исключить из НАТО. Мол, НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир, поэтому в нем не место странам, играющим на две стороны.

В принципе, в этом контексте я бы поднимал вопрос не только относительно Венгрии в НАТО, но и по поводу членства Венгрии в ЕС. Потому что Будапешт нарушает все нормативы, какие только возможно. Но здесь есть несколько "но".

Дело в том, что странах НАТО и в странах ЕС решения принимаются консенсусом - проголосовать должна каждая страна

Главное - за всю историю НАТО страны не выходили из НАТО. То есть, насколько мне известно, никогда не применялся механизм исключения страны из НАТО. Более того, такого механизма не существует. Так же, как не существует механизма исключения из ЕС – выйти можно разве по собственному желанию, как это сделала Великобритания.

Дело в том, что странах НАТО и в странах ЕС решения принимаются консенсусом – проголосовать должна каждая страна. Поэтому, если рассматривать идею Вальдемара Скшипчака, даже чтобы разработать механизм исключения кого-то из членов, надо, чтобы все на это согласились. В том числе Венгрия, которая, по понятным причинам, на это не пойдет, ведь ее все устраивает и так.

На самом деле Венгрия откровенно много говорит, но старается не пересекать "красные линии"

Изменит ли ситуацию смена власти в Венгрии? К сожалению, нет. Орбан, как и Путин, высказывает мнение значительной части населения. Венгрия, как и Россия – реваншистская страна, этот реваншизм живет более 100 лет. У них до сих пор есть обида за то, что в 1920 году Венгрия потеряла 2/3 королевства (часть современной Хорватии, огромная часть Румынии, часть Словакии, часть Сербии и часть Украины). Они вступили во Вторую мировую войну на стороне Гитлера только потому, что он пообещал вернуть все эти территории. Теоретически, власть может измениться, а настроения венгров вряд изменятся. Например, я лично в Будапеште в ресторанах видел карту Королевства Венгрия со всеми вышеупомянутыми территориями. Но это же не Орбан ее повесил!

Но можно ли "обойти" несогласие Венгрии относительно любых интеграционных стремлений Украины? На самом деле Венгрия откровенно много говорит, но старается не пересекать "красные линии". Например, они, в принципе, поддерживают санкции, или голосуют в ООН (как и Турция) за репарации от России... поэтому, если в США примут стратегическое решение относительно включения Украины в НАТО, то к венграм, которые могут выразить по этому поводу недовольство, сначала придут "хорошие полицейские". Например, посол США, который сообщит, мол, вы себя неправильно ведете, существует евроатлантическое единство и так далее. А если они и дальше будут себя так вести, придут "плохие полицейские", которые уже расскажут, что будет, если Венгрия будет препятствовать национальным интересам США.

Стоит принимать во внимание, что в ЕС в принципе нет консенсуса относительно присоединения Украины

Если же говорить об интеграции с ЕС, здесь могут быть проблемы. Ведь венгры будут сопротивляться, рассказывать о венгерских меньшинствах, права которых якобы ущемляет Украина, могут требовать автономии Закарпатья и озвучивать другие темы, интересные РФ. Этот поток можно остановить, приостановив Будапешту дотации ЕС (20 млрд евро ежегодно). Но есть ли желание это сделать – большой вопрос. Стоит принимать во внимание, что в ЕС в принципе нет консенсуса относительно присоединения Украины, ведь Украина нуждается в больших дотациях. По некоторым подсчетам, до 100 млрд евро ежегодно. Поэтому многие страны в Европе против.

Тарас Загородний, руководящий партнер Национальной антикризисной группы