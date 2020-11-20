В Тбилиси освободили всех заложников и задержали захватчика.
Об этом сообщает телеканал rustavi2.
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Как сообщается, в результате переговоров поэтапно удалось освободить всех заложников.
После этого полиция задержала и самого злоумышленника, сообщила глава департамента МВД Грузии по связям с общественностью Нино Гиоргобиани.
Сейчас на проспекте, где произошел инцидент, мобилизовано большое количество силовиков. Они перекрыли дорогу, и гражданам, живущим в близлежащих зданиях, временно запрещено передвигаться.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и разбой.
Захват заложников в Тбилиси: что известно
- В пятницу, 20 ноября, на проспекте Церетели в Тбилиси вооруженный мужчина захватил здание микрофинансовой организации.
- Злоумышленник взял в заложники 9 человек.
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