Самусь считает, что заявления о ядерной войне в российско-украинском аспекте теперь потеряли свою актуальность.

С победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа у Украины появляется шанс победить в войне, развязанной Россией. Такое мнение высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Когда приходит Трамп, есть определенная возможность, вероятность, что в этой [российской] империи, у которой сейчас ресурсы считаются бесконечными... Хотя мы знаем, что и по вооружению, и по военной технике там не все так хорошо, а половину боеприпасов уже Северная Корея производит. Поэтому есть шанс, что ресурсно Россия может пошатнуться. И это открывает перед нами возможности даже изменить ситуацию – не просто приостановить эту войну, но и попытаться реально победить", – заявил он в эфире Radio NV.

При этом Самусь отметил важность ряда деталей – от того, как будет действовать Трамп на посту президента, и до того, не побоится ли он идти до конца против российского диктатора Владимира Путина и Китая.

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Кроме того, эксперт считает, что заявления о ядерной войне в российско-украинском аспекте потеряли свою актуальность.

"Путин же понимает, что Трамп может и реально ракетами бахнуть. Потому что это же не демократы. Это трамписты, которые реагируют иногда немножко неадекватно на ситуацию и могут реально бахнуть ракетами", – констатировал он.

Победа Трампа на выборах: последствия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя победу Трампа на президентских выборах в США, заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. По убеждению украинского лидера, именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине.

Западные СМИ оценивают ситуацию иначе. К примеру, издание The Guardian пишет, что во время переговоров по Украине с Трампом Россия может выдвинуть неприемлемые для Украины условия. Не исключено, что обладатель Кремля Владимир Путин захочет получить контроль над всеми якобы "аннексированными" им регионами – Луганщиной, Донетчиной, Херсонщиной и Запорожьем.

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