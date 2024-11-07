Журналисты предположили, как будет выглядеть урегулирование в Украине.

Наиболее очевидные изменения, которые избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, внесет во внешнюю политику, касаются Украины. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Отмечается, что поддержка республиканцев в отношении увеличения расходов на отправку оружия в Киев снижается, и Трамп, вероятно, выполнит свое обещание добиваться мирного соглашения.

"Проблема в том, что мир, скорее всего, будет достигнут на условиях, которые не выгодны Киеву. Теперь военные потери Украины начали расти, а практические барьеры для дальнейшей поддержки Украины - сокращение западных запасов, значительная численность личного состава Украины и проблемы с коррупцией - возросли. У Трампа есть народный мандат на поиск урегулирования, хотя европейцы могут возражать", - сказано в статье.

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Журналисты предположили, как будет выглядеть урегулирование в Украине.

"Территориальный вопрос будет решаться фактами на местах: недавние успехи России свидетельствуют о том, что для Украины это будет хуже, чем было бы год назад. Вторжение в Курскую область может дать украинцам некоторое преимущество, но только если им удастся его удержать", - пишут они.

По их мнению, затем возникают более масштабные стратегические вопросы. В статье сказано:

"Киев настаивает на том, что любое мирное соглашение должно включать гарантию безопасности, в идеале через НАТО, но Россия вряд ли потерпит это. Несмотря на то, что украинские лидеры публично заявляют, минимально приемлемая сделка для Киева может выглядеть скорее как украинский суверенитет, возможность вооружиться с помощью Запада и экономическая интеграция в Европу".

Отмечается, что Трамп хорошо подготовлен для давления на Киев, но он и его советники не должны питать иллюзий, что они могут заставить Киев сесть за стол переговоров.

"Возможно, что любое соглашение, о котором будут вестись переговоры, особенно если оно будет заключено через головы украинцев, будет политически неприемлемо для правительства Зеленского. Киев может решить продолжить борьбу и вместо этого искать поддержки Европы. Для администрации Трампа выбор будет заключаться в том, продолжать ли поддерживать Украину или отступить и переложить проблему на европейских союзников Вашингтона". - добавили журналисты.

Война в Украине - возможность прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации и разрушению Украины российскими захватническими войсками.

Он рассказал, что у Украины уже был опыт режимов прекращения огня с 2014 года, и Россия всегда эти договоренности нарушала. Первоначально была оккупация Крыма и части украинского Донбасса, перешедшего в полномасштабное вторжение.

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