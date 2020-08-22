Тихановская не планирует баллотироваться в президенты Беларуси в случае перевыборов

Светалана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента Беларуси в случае проведения повторных выборов.

Об этом она призналась в интервью Белсату и TUT.by.

На вопрос журналиста о том, будет ли она сама баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, планирует идти в президенты ее муж, который сейчас находится за решеткой, Тихановская ответила: «Я не планирую сама (выдвигаться – ред.)».

«Уже наелись этой политикой?» - уточнил журналист. «Более чем», - ответила оппозиционерка.

Напомним, перед этим Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

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Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Денис Прядко