Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, однако важно то, как она закончится, подчеркивает дипломат.

Если западные союзники прекратят поддерживать Украину, война закончится через 15 дней – победой Путина. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет издание 20minutos.

Боррель отметил, что многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, прежде всего сами украинцы, однако важно то, как она закончится:

"Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?".

Он вновь подчеркнул, что союзники должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время переговоров с Россией, Украина могла вести их "на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности".

Боррель - позиция по Украине

Ранее Боррель выступил за предоставление Украине разрешения бить вглубь России. Он отметил, что Путин пытается достичь с помощью энергетического коллапса того, чего не может получить на поле боя.

Он отметил, что союзники пообещали поддерживать Украину всеми возможными средствами так долго, как это потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой.

Он также ранее заявлял, что общая сумма ЕС помощи Украине составляет более 130 миллиардов евро.

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