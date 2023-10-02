Министры иностранных дел в Киеве отреагировали на отказ Вашингтона от пакета поддержки Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, даже после того, как законодатели в Вашингтоне отказались от пакета финансирования Киева, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

"Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и в целом мы продолжим быть на вашей стороне", - заявил Жозеп Боррель журналистам в понедельник в Киеве, имея в виду спорный шаг по финансированию, которого требуют законодатели-республиканцы в США, пишет Politico.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также преуменьшил значение решения Конгресса США, которое он назвал "инцидентом".

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"Мы работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы гарантировать, что это не повторится снова ни при каких обстоятельствах", - заявил Кулеба журналистам, выступая вместе с Боррелем.

Министры иностранных дел ЕС также выразили уверенность, что США будут продолжать поддерживать Украину, пока Джо Байден остается на своем посту.

Катрин Колонна из Франции подчеркнула, что "президент Байден выразил свою приверженность, поэтому мы не сомневаемся, что США останутся на стороне Украины".

Встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве

Министры иностранных дел ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве в понедельник, где, как ожидается, обсудят поставки оружия в Украину.

Встреча началась вскоре после того, как пророссийский Роберт Фицо победил на выборах в Словакии, что вызвало тревогу в столицах ЕС по поводу того, что Братислава может отказаться от поддержки Украины.

Кулеба заявил, что "пока рано судить о том, как выборы повлияют на поддержку Украины, и нам нужно подождать, пока будет сформирована коалиция".

Соединенные Штаты Америки утвердили временный бюджет, который позволит правительству работать еще 45 дней. Бюджет включает финансирование стихийных бедствий, но не включает помощь Украине.

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