В американском штате Джорджия продолжили работу 15 избирательных участков, 12 из них - из-за российских угроз о минировании.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявление секретаря штата Брэда Раффенспергера. По его словам, работе трех участков помешали "обычные причины", а вот в других существовала угроза взрывов. Он добавил, что угрозы, похоже, исходят из России.

"ФБР знает, откуда они поступают, но мы хотим убедиться в интересах общественной безопасности, что это не помешает никому проголосовать".

Руководитель избирательной комиссии рассказал журналистам о рекордном количестве избирателей - более 5,2 миллиона человек. "У нас никогда раньше не было такой явки", - добавил он.

Видео дня

Первичный экзит-пол CNN показал, что независимые избиратели Джорджии отдают предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу, а не Камале Харрис. В 2020 году там победил Джо Байден.

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