"Метафора нашего времени": самый большой флаг США в мире разорвался во время шторма (видео)
Самый большой национальный флаг США в мире, который висит в американском штате Висконсин, разорвало пополам во время сильного шторма.
Об этом сообщает портал Heavy.
Читайте такжеLego приостановила рекламу конструктора с полицейскими из-за протестов в США
По данным издания, последние несколько дней ряд американских штатов переживают сильную непогоду - грозы и ветер оставили около 30 тысяч домов без электричества.
Флаг Acuity Insurance, который считается самым большим свободно развевающимся флагом страны, имеет размеры 21 на 42,6 метра и весит 154 килограмма.
Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.
Один из пользователей Twitter назвал порванный флаг «метафорой нашего времени».
Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram