"Метафора нашего времени": самый большой флаг США в мире разорвался во время шторма (видео)

Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.

Самый большой национальный флаг США в мире, который висит в американском штате Висконсин, разорвало пополам во время сильного шторма.

Об этом сообщает портал Heavy.

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По данным издания, последние несколько дней ряд американских штатов переживают сильную непогоду - грозы и ветер оставили около 30 тысяч домов без электричества.

Флаг Acuity Insurance, который считается самым большим свободно развевающимся флагом страны, имеет размеры 21 на 42,6 метра и весит 154 килограмма.

Он развевался на высоте около 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии.

Один из пользователей Twitter назвал порванный флаг «метафорой нашего времени».

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

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