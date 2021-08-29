Всплеск коронавируса в США произошел в школе. В учебном заведении учитель позволял себе снимать маску.

В Соединенных Штатах Америки невакцинированный от коронавируса COVID-19 учитель, который снимал маску в классе, когда читал вслух, заразил 50% учеников класса.

Как сообщает Голос Америки об этом говорится в исследовании Центров США по контролю над заболеваниями (CDC) после тщательного изучения происхождения всплеска пандемии в одной из калифорнийских школ.

Этот случай пришелся на время распространения более заразного штамма коронавируса "Дельта" в США.

Отмечается, что с 23 мая по 12 июня в учеников начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей зафиксировали 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения на COVID-19 после контакта с невакцинированным зараженным учителем.

Читайте такжеТрамп назвал заражение COVID-19 "божьим благословением"В одном из классов уровень заражений составил 50% и риск коррелировал с тем, насколько близко дети сидели к учителю. 8 из 10 детей, которые сидели в первых двух рядах, заразились, отмечают исследователи.

Они подчеркивают, что вакцины эффективно защищают от штамма "Дельта", но риск передачи среди невакцинированных лиц повышен.

"В дополнение к вакцинации важно тщательно соблюдать нефармацевтические методы предотвращения, включая масочный режим, чтобы обучение в школе проходило безопасно", – отметили эпидемиологи.

Напомним, пандемия COVID-19 началась в марте 2020 года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14.40 воскресенья, 29 августа, коронавирус в США диагностирован у 38 761 757 человек, а умерли 637 258 инфицированных.

Авторы: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк