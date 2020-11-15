Огонь вспыхнул в реанимационном отделении, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких.

В Румынии в результате пожара в больнице, где лечились больные COVID-19, погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили серьезные травмы.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеГреция из-за коронавируса закрывает школы и детсадыТрагедия произошла в городе Пятра Нямц, расположенном на востоке Румынии. Огонь вспыхнул в реанимационном отделении, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Все погибшие проходили лечение от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Румынии, вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание. Быстрому распространению огня, считают местные власти, мог способствовать кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.

Один из врачей попытался спасти некоторых больных и получил значительные ожоги. На военном самолете его доставили в Бухарест, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

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Автор: Алина Вишневская