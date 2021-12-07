Стрельбу в МФЦ Москвы устроил бывший военный, узнали журналисты.

На юго-востоке Москвы злоумышленник открыл огонь в многофункциональном центре "Рязанский", сначала стало известно о двух погибших и четырех пострадавших.

В МФЦ стрельбу из-за маски устроил 45-летний местный житель Сергей Глазов, стрелка обезвредил сотрудник подразделения по вопросам миграции, сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, злоумышленник использовал травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами.

Читайте такжеСпецслужбы РФ обвиняют подростка в подготовке нападения на школу по указанию из Украины (видео)"Задержанный… находится в неадекватном состоянии. Он приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. При себе у… Глазова была сумка с проводами. Сейчас ее обследуют эксперты… он находится на допросе у следователя", – отмечается на канале.

Позже стало известно, что пострадавший рассказывал следователям о пандемии и о мировом заговоре.

В квартире Глазова начали проводить следственные действия.

Стрельба в Москве – кто пострадал:

София Козак, 10 лет;

Зайнаб Таймазова, 33 года;

Евгений Кондратьев, 35 лет;

Любовь Титова, 56 лет.

Стрельба в МФЦ Москвы – кто погиб:

Владимир Шеменев, 34 года;

Алексей Рузиев, 40 лет.

Потом в сети появилась информация, что пострадавшая Козак умерла. После этого Telegram-канал SHOT узнал, что девочка жива.

"10-летняя Соня, в которую выстрелил Глазов в МФЦ, жива. По нашим данным, ее жизни ничего не угрожает. Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии", – отмечается на канале.

Кто такой Сергей Глазов – что известно о московском стрелке

Глазов – бывший военный, закончил службу в 2010 году в звании подполковника и ранее не был судим, выяснил Telegram-канал 112.

Канал Mash в Telegram написал, что задержанный – экс-подполковник и служил в воинской части 33949.

Напомним, в октябре в Москве 17-летний Александр Соболев открыл огонь возле одной из школ, учебное заведение оцепили. Оружие, из которого парень открыл огонь, оказалось страйкбольным.

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Автор: Екатерина Присяжнюк