В Кении 12-летнюю девочку дважды за месяц выдали замуж

Первый мужчина, который отдал за нее четырех коров, старше девочки на 39 лет, а второй — на 23 года.

В Кении семья дважды выдала замуж в течение одного месяца 12-летнюю девочку.

Первому мужчине — 51 год, второму — 35 лет. Органы опеки забрали ребенка, сообщает BBC News.

Первый мужчина предложил юной невесте четырех коров, и отец девочки дал согласие на брак.

Девочка плакала и отказывалась выходить замуж, она даже пыталась убежать из дома, но старшие братья избили ее и принудили к свадьбе.

Через несколько дней девочка сбежала от мужа, который был старше ее на 39 лет, а поскольку домой ей возвращаться было нельзя, она стала жить с 35-летним мужчиной.

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Родители разыскали девочку-беглянку и вернули ее первому суженому.

О ситуации узнали государственные органы опеки и изъяли ребенка из семьи. В Кении запрещено выходить замуж или жениться, если один из пары является несовершеннолетним. Лицам, нарушившим закон, грозит пять лет тюрьмы, поэтому отец девочки и оба мужчины скрылись.

Как отмечают местные правоохранители, в ситуации косвенно виновата пандемия коронавируса. Закрытие школ и кризис привели к тому, что семьи, чтобы выжить, выдают замуж несовершеннолетних дочерей за выкуп в две-три коровы.

Как сообщал ранее УНИАН, d одном из госпиталей Кении решили поднимать настроение медработников уроками танцев. 2-часовые занятия зумбы проводят прямо во дворе больницы.

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