Оппоненты властей заявляют о намерении опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов, состоявшихся 30 октября.

В Грузии оппозиция заявила о намерении провести многотысячный протестный митинг в Тбилиси 7 ноября, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов, состоявшихся 30 октября.

Об этом сказал сегодня председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, сообщает "Эхо Кавказа".

По его словам, масштаб акции, намеченной на следующее воскресенье, будет даже больше, чем митинг с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прошедший 14 октября. По разным оценкам, тогда в центре Тбилиси собралось 15-30 тыс. человек.

"Смысл и нагрузка будут другими - такими, которые служат интересам государства", - рассказал Мелия.

Читайте такжеВ Японии мужчина напал на пассажиров метро с ножом и поджег поезд (видео)По его словам, до этого оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.

"Во вторник мы отправимся в Батуми, чтобы с нашими друзьями опротестовать происходящее, а потом в Кутаиси и другие города. Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране", - сказал Мелия.

В митинге, состоявшемся в это воскресенье, приняли участие партии, которые перед вторым туром выбором объявили о создании коалиции с "Единое национальное движение", - "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Не исключено, что в будущем их протест поддержат и другие политические силы. Соответствующие переговоры оппозиционеры уже начали.

Выборы в Грузии

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.

Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного "Единого национального движения", - Цаленджиха.

ЦИК Грузии объявил второй тур состоявшимся, но оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с "украденными выборами" и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.

Автор: Тамара Отовская