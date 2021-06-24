В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде.
Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Инцидент произошел во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах, на котором рассматривался вопрос о лишении священника сана. В результате происшествия митрополиты госпитализированы с небольшими ожогами, также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь, он находится в медучреждении.
Известно, что напавший был священником из епархии Верии, он был извергнут из сана за проступки после рассмотрения дела синодальным судом. В настоящее время злоумышленник задержан, о мотивах своего поступка он ничего не сказал.
Митрополитов в больнице посетил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас. По его словам, двое священнослужителей будут переведены в другую клинику для проведения пластических операций.
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