Россиянам не хватает места для кораблей в Новороссийске, а Крым стал слишком опасным.

В октябре 2023 года "президент" Абхазии, оккупированного Россией региона Грузии, объявил о строительстве новой военно-морской базы для нужд Черноморского флота страны-агрессора. Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о значительном прогрессе в строительстве, сообщает группа журналистов-расследователей Bellingcat.

Отмечается, что Россия официально до сих пор ничего не сообщала о строительстве новой базы Черноморского флота в оккупированном городке Очамчири. Однако, по мнению экспертов, эта база будет иметь стратегическое значение для России, поскольку является достаточно удаленной от Украины.

Анализ, проведенный Bellingcat, показывает, что в гавани Очамчири строятся многочисленные здания и элементы периметра. На снимках со спутника, датированных 22 июля, наблюдается несколько новых фундаментов, расчистка земли под застройку и новый периметр, который значительно расширит площадь базы. К востоку от гавани, где железнодорожные пути входят в военную базу, было очищено примерно девять акров земли, и в течение последних нескольких недель строилось то, что похоже на большой бетонный фундамент размером примерно 100 x 40 метров.

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Вокруг восточной части территории базы, между базой и городом Очамчири, была расчищена новая дорога по периметру. Тени на спутниковых снимках показывают, что вдоль этого маршрута был построен забор, что потенциально означает значительное расширение площади базы.

"Информации о планах России в отношении военно-морской базы в Очамчире было мало. Хотя спутниковые изображения показывают, что расширение базы продолжается, остается непонятным, какой будет цель новых структур, какие долгосрочные цели России в отношении базы и как это повлияет на ее стратегическое положение в Черном море", - отмечают в Bellingcat.

Российский флот сбежал из Крыма

Как писал УНИАН, после серии успешных ударов ВСУ почти весь флот России бежал из Крыма. Фактически там остались лишь небольшие вспомогательные корабли, задействованные в охране побережья от морских дронов и других вспомогательных задачах.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на военной морской базе в Новороссийске, куда уже отбыли почти все боевые единицы противника, не хватает места - проблема нехватки причального фронта у россиян началась еще в 1990-е годы. Вместо строительства собственной базы, россияне решили сэкономить, захватив Крым. Теперь это решение вылезло им боком.

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