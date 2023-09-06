Метте Фредериксен уверяет, что не подведет Украину по оказанию поддержки.

Премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен отмечает, что российский удар по рынку в Константиновке не запугает европейцев, а наоборот - больше мотивирует оказывать поддержку Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Ваша борьба за свободу - это также наша борьба. Мы не подведем вас. И сегодняшняя атака не испугает нас. Это только сделает нас еще более мотивированными", - подчеркнула Фредериксен.

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Она отметила, что война против Украины - это ответственность России.

"Бессмысленные зловещие атаки против гражданских, и даже детей, использование энергоносителей как оружия и продовольствия как оружия без всякой причины - это несправедливая война", - отметила Фредериксен.

Удар России по рынку в Константиновке

Российская армия 6 сентября днем нанесла удар по рынку в Константиновке (Донецкая область). Предварительно известно о 16 погибших.

Зеленский назвал такие действия "умышленным терактом".

"Там нет никаких воинских частей и близко. Мы понимаем, что они били намеренно... это еще один очередной умышленный теракт Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

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