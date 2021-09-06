Решение о запрете стрельбы принято после недавнего инцидента с массовой гибелью людей.

"Талибан" запретил своим бойцам устраивать праздничную стрельбу в воздух из-за массовой гибели своих же людей.

О запрете сообщил в Twitter представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

"Все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры бригад… получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать тех лиц, которые были уличены в стрельбе в воздух", - говорится в сообщении.

Нарушителей также будут арестовывать.

Решение о запрете стрельбы в воздух приняла комиссия по военным вопросам "Исламского эмирата Афганистан" после недавнего инцидента с массовой гибелью людей.

По данным СМИ, из-за беспорядочной стрельбы, которую устроили в Кабуле боевики Талибана в честь захвата части провинции Панджшер, погибли не менее 17 человек и более 40 получили ранения.

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Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Лидер антиталибской коалиции Ахмад Масуд отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над провинцией Панджшер. Сейчас в Панджшере идут боевые действия.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Денис Прядко