Зато туда вошли Албания и Болгария, с которыми РФ боролась на место в Раде.

Во вторник, 10 октября, Генеральная Ассамблея ООН не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека.

Как сообщили в Twitter-аккаунте Совета ООН по правам человека, среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых выбрала Генассамблея, Российской Федерации нет.

В то же время в постоянными членами Совета ООН по правам человека стали Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Именно с первыми двумя странами Россия боролась за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

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Членство России в Совете ООН

7 апреля 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. 93 страны проголосовали за прекращение ее членства. 24 проголосовали против, 58 воздержались.

27 сентября 2023 года стало известно о том, что Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. Она подала свою кандидатуру на выборы членов Совета по правам человека на срок 2024-2026 годов, которые должны состояться 10 октября. Россия намерена бороться с Албанией и Болгарией за два места в региональной группе государств Восточной Европы.

В МИД прокомментировали намерения России вернуться в Совет ООН по правам человека

В настоящее время в Совете представлены пять восточноевропейских государств – Чехия, Грузия, Литва, Черногория и Украина. Сроки полномочий Чехии и Украины истекают в декабре 2023 года. Есть две вакансии, но три кандидата — Албания, Россия и Болгария.

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