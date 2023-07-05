"Спектр "полезных идиотов Европы" - термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма.

The Economist опубликовал список европейских стран, которые сознательно или по неведению становятся пособниками России. Список называется "Полезные идиоты Путина".

Согласно материалу, в него вошли Венгрия, Австрия, Греция, Турция, Сербия и Швейцария. Отдельно выделена роль пророссийских политиков вроде Марин Ле Пен, Роберта Фицо, Маттео Сальвини и других.

"Спектр "полезных идиотов Европы" - термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма - широк. В политике как крайне правые, так и крайне левые партии во многом расходятся во мнениях; но в отношении Украины эти крайности часто сходились в требовании немедленного "мира", который фактически вознаградил бы российскую агрессию землей. В средствах массовой информации и академических кругах интеллектуалы по-прежнему, похоже, счастливы игнорировать свидетельства имперских намерений России и ее сползания в криминальную сферу, а вместо этого сетуют на то, что европейцы запутались в том, что они называют опосредованной войной между Америкой и Россией или, возможно, еще более грандиозно, между Америкой и Китаем. Да и в мире бизнеса, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, у России тоже осталось немало "друзей", - сказано в статье

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Среди помощников Путина несколько европейских правительств. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии с 2010 года, был самым очевидным. Популистский лидер неоднократно критиковал Запад за поддержку Украины и продолжал импортировать Венгрией российский газ. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, переданного Украине другими членами Венгрии по НАТО и ЕС. Соседняя Австрия, более спокойно, но с таким же успехом, также в значительной степени пересидела борьбу, ссылаясь на свое нечленство в НАТО и самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом, предлагая мало помощи Украине, даже если ее торговля с Россия всколыхнулась.

Греция, еще один член ЕС, соблюдает санкции ЕС, но воздерживается от дальнейшего ужесточения санкций в отношении поставок российской нефти, возможно, потому, что греческие фирмы так много получают от торговли. Только недавно и под сильным американским давлением Кипр, офшорная финансовая гавань, закрыл около 4000 счетов в местных банках, принадлежащих россиянам. Сталкиваясь с меньшим давлением, страны, не входящие в ЕС, такие как Турция и Сербия, даже не удосуживаются скрывать прибыльные тайные услуги, которые они предоставляют России.

Некоторые страны превратили кажущиеся благородными намерения в политику, согревающую сердце Путина. Ссылаясь на свой хваленый нейтралитет, Швейцария прибегла к хитроумным местным законам, чтобы заблокировать поставки оружия в Украину, включая 96 законсервированных танков "Леопард", находящихся в Италии и принадлежащих частной швейцарской фирме.

В Словакии опросы показывают, что партия Роберта Фицо, левого русофила, обвинившего "украинских фашистов" в провокации Путина, скорее всего, выиграет общенациональные выборы, назначенные на сентябрь.

Французская парламентская комиссия недавно раскритиковала Марин Ле Пен, ближайшую соперницу президента Эммануэля Макрона на прошлогодних выборах, за то, что она повторяла российскую пропаганду после аннексии Крыма в 2014 году. Она осудила вторжение России в Украину, но в октябре прошлого года, через семь месяцев после начала войны, заявила, что санкции против России не работают.

В Италии, хотя крайне правый премьер-министр Джорджия Мелони является решительным сторонником Украины, Маттео Сальвини, который возглавляет вторую по величине партию в ее коалиции, является еще одним противником санкций и, по крайней мере, до вторжения, заявленный поклонник Путина.

Пропутинские европейские заявления

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина больше не является суверенным государством. По его убеждению, такой вывод можно сделать из-за зависимости Киева от поддержки стран Запада. Также Орбан утверждает, что Украина, несмотря на уверенность в своей победе, получить ее не сможет.

Австрия будет выступать против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза и откажется дать свое согласие на такие обязательства. Об этом 29 июня заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.