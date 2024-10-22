Их прочность проверяли с помощью взрывчатки.

Эстония в сотрудничестве с Латвией, Литвой и Польшей провела испытания трех прототипов бункеров, которые установят на границах стран.

Национальный директор по вопросам вооружений Эстонии Магнус Саар рассказал Breaking Defense, что они нанесли удары по слабым местам конструкций, чтобы увидеть, как они работают. Также это должно дать возможность проектировать линии фронта:

"Мы не стреляли из гаубицы. Мы просто использовали взрывчатку на бункерах в определенных местах, на разных дистанциях, в разных точках. Это функциональные испытания, а не имитация боевых условий".

Один из прототипов сделали из меньших элементов, которые военные могут установить самостоятельно, другие два - являются целостными конструкциями. Бункеры намеренно сделали более легкими, чтобы устанавливать их без использования кранов.

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По данным журналистов, конструкции площадью 35 квадратных метров должны выдерживать артиллерийские удары. Они будут вмещать до 10 солдат, а в складских помещениях будут хранить невзрывные боеприпасы.

Страны Балтии готовятся к обороне

Напомним, что в Эстонии, Латвии и Литве неоднократно говорили, что могут стать следующими целями российской агрессии.

В начале этого года стало известно, что эти страны решили возвести на границах с Россией и Беларусью линию обороны, которая будет включать бункеры, опорные пункты и распределительные линии.

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