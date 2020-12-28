Двоих человек уже удалось спасти.

Российское рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли (Архангельская область РФ).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на информацию МЧС России по Мурманской области.

По предварительным данным, причиной ЧП стало обледенение. В момент инцидента на борту находились 19 человек, спасти пока удалось лишь двоих.

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В настоящее время ведется поиск остальных членов экипажа судном "Войково". К месту затопления дополнительно направили еще три судна, они должны прибыть туда в ближайшие часы. Устанавливаются подробности происшествия.

Как пишет "Интерфакс", спасенные рыбаки говорят, что погиб как минимум один их товарищ. "Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна", - сообщил СМИ информированный источник.

По его данным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Катастрофа произошла стремительно. "Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", - сказал источник.

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Автор: Юрий Годован