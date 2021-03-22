Рот, нос, глаза и уши десятимесячного ребенка были закрыты ватой.

Жители Гомоа-Найаньяно в Восточном округе Гомоа Центрального региона Ганы откопали на пляже заживо похороненного младенца.

Об этом сообщает портал Ghana Web.

Инцидент произошел еще 18 марта. Дети, игравшие в песке, нашли тело закопанного десятимесячного ребенка. О находке они сообщили взрослым, которые немедленно выкопали младенца. К этому моменту он уже был мертв.

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Ребенок был завернут в белую ткань и закопан головой вниз. Его рот, нос, глаза и уши были закрыты ватой.

Очевидцы рассказали, что подозревают в совершении преступления мошенников «Сакава», которые вымогают у жертв деньги под видом проведения африканских традиционалистских ритуалов.

Тело младенца было направлено в полицию для проведения вскрытия.

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Автор: Денис Прядко