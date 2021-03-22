Жители Гомоа-Найаньяно в Восточном округе Гомоа Центрального региона Ганы откопали на пляже заживо похороненного младенца.
Об этом сообщает портал Ghana Web.
Инцидент произошел еще 18 марта. Дети, игравшие в песке, нашли тело закопанного десятимесячного ребенка. О находке они сообщили взрослым, которые немедленно выкопали младенца. К этому моменту он уже был мертв.
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Ребенок был завернут в белую ткань и закопан головой вниз. Его рот, нос, глаза и уши были закрыты ватой.
Очевидцы рассказали, что подозревают в совершении преступления мошенников «Сакава», которые вымогают у жертв деньги под видом проведения африканских традиционалистских ритуалов.
Тело младенца было направлено в полицию для проведения вскрытия.
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