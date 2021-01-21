Президент США Джо Байден после вступления в должность прежде всего позвонит премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
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Как сообщает CNN об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, телефонный разговор Байдена и Трюдо должен будет состояться уже в пятницу. Лидеры обсудят партнерство между странами, а также проблему трубопровода Keystone XL Pipeline.
Байден после вступления в должность выполнил свое предвыборное обещание и заблокировал запуск нефтепровода Keystone, идущего из Канады в США. Канадская сторона выразила разочарование этим решением.
Псаки также сообщила, что у Байдена нет планов звонить Трампу или Путину.
Инаугурация президента США: что известно
- 20 января состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.
- Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.
- Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.
Джо Байден уже подписал первые документы после церемонии инаугурации и официального вступления в должность. Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.
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