Новый пакет санкций приурочен к третьей годовщине белорусской революции.

США ввели дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Новые ограничения, касающиеся физических и юридических лиц, приурочены к третьей годовщине фальсификации результатов выборов президента Белоруссии, сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что добавленные к санкциям восемь физических и пять юридических лиц причастны к продолжению репрессий беларуского режима в отношении гражданского общества, соучастия в неоправданной войне России против Украины и обогащении самого Лукашенко.

В частности, новые санкции касаются беларуской национальной авиакомпании "Белавиа", Минского завода гражданской авиации 407, акционерного общества "Управляющая компания Белорусского металлургического завода" (БМЗ) холдинга "Белорусская металлургическая компания" и ее дочерней структуры, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФР).

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Также под санкции попали гендиректор БМЗ Дмитрий Корчик, двое сыновей и жена белорусского бизнесмена Алексея Алексина, который уже находится под санкциями США (его считают близким доверенным лицом Лукашенко, он широко известен как один из "кошельков" Лукашенко), руководители ДФР.

В результате сегодняшнего пакета санкций все имущество указанных лиц, находящееся в США или под контролем лиц из США, заблокировано. Финансовые учреждения и другие лица, которые будут сотрудничать с подсанкционными лицами, могут попасть под вторичные санкции.

Одновременно Государственный департамент принимает меры по наложению визовых ограничений на 101 чиновника Лукашенко за их участие в подрыве или подавлении демократических институтов в Беларуси. Речь идет о судьях, ответственных за вынесение несправедливых и чрезмерных политически мотивированных приговоров против беларусов.

Годовщина начала Беларуской революции

9 августа 2020 г. в Беларуси завершились очередные выборы президента. Белорусский Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, что вызвало волну недовольства среди белорусов. На протяжении нескольких месяцев народ Беларуси выходил на ежедневные протесты, которые режим Лукашенко пытался подавлять, закорем силой.

Беларуские силовики отличились массовыми избиениями, пытками и даже изнасилованиями граждан, выходивших на мирные акции проеста. Также началось подавление любых оппозиционных СМИ и в целом уничтожение любой оппозиционной деятельности.

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