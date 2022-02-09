Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил 8 февраля с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны, среди прочего, обсудили растущую угрозу российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
"Секретарь Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единства НАТО относительно угрозы дальнейшей эскалации агрессии против России и Украины", - говорится в сообщении.
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Блинкен подчеркнул общую преданность США и Турции суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил участие президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатической резолюции.
Они также рассмотрели возможность поддержания прочных двусторонних отношений между странами.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
По результатам встречи стороны подписали ряд стратегических документов, в частности договорились о строительстве завода Bayraktar в Украине.
Эрдоган предложил Зеленскому Стамбул как возможную площадку предстоящих переговоров с Россией.
Концентрация российских войск вокруг Украины
С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.
В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.
США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.