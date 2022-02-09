С ноября Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорил 8 февраля с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны, среди прочего, обсудили растущую угрозу российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Секретарь Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшей координации и единства НАТО относительно угрозы дальнейшей эскалации агрессии против России и Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Госдепе США оценили встречу Макрона с Путиным в Москве

Блинкен подчеркнул общую преданность США и Турции суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил участие президента Турции Эрдогана в поддержке дипломатической резолюции.

Они также рассмотрели возможность поддержания прочных двусторонних отношений между странами.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По результатам встречи стороны подписали ряд стратегических документов, в частности договорились о строительстве завода Bayraktar в Украине.

Эрдоган предложил Зеленскому Стамбул как возможную площадку предстоящих переговоров с Россией.

Концентрация российских войск вокруг Украины

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

Вас также могут заинтересовать новости: