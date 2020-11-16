Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН в его нынешней форме.
Совбез ООН "в настоящее время не принимает никаких полезных решений", заявил он в интервью парижскому изданию Grand Continent, передает DW.
Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны.
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Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.
Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.
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