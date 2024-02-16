Российские СМИ сообщают, что в России в колонии умер оппозиционер Алексей Навальный. С учетом того, что происходило с Навальным до этого, и как в целом развивалась ситуация, думаю, что это окончательный сигнал для российской оппозиции и для Запада, что с путинским режимом невозможно договариваться.

Этот режим - преступный во всех смыслах. Это стало понятным с началом полномасштабной российской агрессии. А многие поняли это еще в 2014 году (однако были и те, кто надеялся, что можно договориться). Но после 24 февраля 2022 года стало очевидно, что с этим режимом договариваться невозможно.

"История с Навальным должна быть диагнозом: Путин не останавливается, Путин будет убивать всех, кого считает своими врагами"

История с Навальным должна быть диагнозом: Путин не останавливается, Путин будет убивать всех, кого считает своими врагами. Поэтому с таким человеком, как в свое время с Гитлером, не стоит вести переговоров. Это главное последствие, которое должно быть.

Ведь я не думаю, что это приведет к какому-то взрыву в России. Попытки протестов в разных формах - возможны. Но только попытки. Учитывая, что фактически вся активная оппозиция либо выжата из РФ, либо находится в тюрьмах, там нет людей, которые могли бы взять на себя организацию протестного движения.

Для того чтобы начались протесты, нужны люди, которые бы взяли на себя такую инициативу, обосновали, начали бы организовывать. Навальный был одним из таких. Есть ли еще такие люди в РФ сейчас? Не знаю. Возможно, они появятся. Потенциально смерть Навального может стать триггером. То есть, смерть Навального для части российской оппозиции может стать сигналом для перехода к силовым методам борьбы с режимом, ведь других методов борьбы не остается.

"Потенциально смерть Навального может стать триггером. То есть, смерть Навального для части российской оппозиции может стать сигналом для перехода к силовым методам"

Но я пока скептик. В нынешнем состоянии российское общество вряд ли готово к радикальной борьбе.

Что касается Украины, Украина потенциально имеет шанс на усиление поставок оружия из стран Запада. Но, думаю, будут лишь единичные проявления таких действий: пока не вижу предпосылок, чтобы это приобрело массовый характер.

"Смерть Навального - событие, свидетельствующее, что они имеют дело с человеком, готовым на любые преступления"

Также вряд ли стоит ожидать возможных новых чрезвычайных санкций против РФ или Путина. Путин и так почти в изоляции. Однако смерть Навального - событие, свидетельствующее, что они имеют дело с человеком, готовым на любые преступления. И, исходя из этого, им надо выстраивать стратегию и тактику борьбы с Путиным, в частности, усиливать помощь Украине.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"