Сенат США поддержал пакет санкций против Китая в поддержку автономии Гонконга

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга.

Сенат США единогласно проголосовал за принятие законодательного акта в поддержку демократических протестов в Гонконге, который предусматривает санкции против должностных лиц Китая, подрывающих автономию региона.

Об этом сообщает Townhall.

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Закон об автономии Гонконга требует от Госдепа США продолжить следить за чиновниками, которые могут нарушать модель «одна страна – две системы», что позволяет Гонконгу быть автономным в составе Китая.

Теперь законопроект отправлен в Палату представителей США.

Как сообщал УНИАН, Высший законодательный орган Китая - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - 28 мая принял противоречивый закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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