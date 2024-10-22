Америка признает за странами БРИКС право создавать альянсы, как им заблагорассудится.

США не считают межгосударственное объединение BRICS угрозой для себя. Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Издание отмечает, что на страны BRICS приходится 45% населения мира и 35% мировой экономики. Однако в Белом доме по этому поводу не переживают.

"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение BRICS как какую-то угрозу", - сказал Кирби.

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Вместе с тем представитель администрации США признал, что Россия пытается использовать это межгосударственное объединение для поддержки российской валюты и военной экономики.

Россия возлагает большие планы на BRICS

Как писал УНИАН, ранее Россия объявила о своем намерении продвигать создание новой системы международных банковских платежей на базе блока БРИКС. Москва не скрывает, что таким образом она стремится обойти действующую глобальную финансовую систему, в которой Россия находится под санкциями.

В частности Москва хочет создать сеть коммерческих банков, через которые между странами БРИКС можно было бы проводить операции в местных валютах. Кроме того россияне хотят создать центры взаимной торговли нефтью, природным газом, зерном и золотом.

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