По мнению сопредседателя Социал-демократической партии Германии Норберта Вальтера-Борьянса, газ из России поможет ФРГ достичь климатической нейтральности.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine, обнародованном сегодня.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает европейские санкции против России.

Однако, в случае с "Северным потоком-2" речь идет, по мнению Вальтера-Борьянса, не только о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет ФРГ осуществить переход на пути к достижению климатической нейтральности.

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"К сожалению, редко можно выбирать поставщиков на основе симпатий к той или иной политической системе; в этом плане с нефтью так же", - отметил он.

По словам Вальтера-Борьянса, "независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а путем установления наибольшего числа связей с как можно большим количеством партнеров".

Социал-демократы победили на недавних выборах в Бундестаг и стремятся создать коалицию под своим руководством. В вопросе "Северного потока-2" потенциальные коалиционные партнеры партии Вальтера-Борьянса имеют совсем другую позицию. Сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок на днях заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода.

Запуск "Северного потока-2": Что известно

21 октября в Берлине стартовали переговоры о создании коалиционного правительства с участием СДПГ, "Зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), которая также критикует проект газопровода. "Северный поток-2" станет одной из тем коалиционных переговоров.

На данный момент идет процесс сертификации компании-оператора газопровода в Германии. Ожидается, что решение о возможности начать эксплуатацию газопровода немецкий национальный регулятор - Федеральное агентство сетей - вынесет до 8 января 2022 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A.G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода.

Автор: Виктория Токарева