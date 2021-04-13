Петр Олещук

Россия продолжает накапливать войска вдоль украинской границы и усиливает свой флот на Черном море, поэтому ежедневно напряжение растет. Но спрогнозировать точно, во что именно вся эта подготовка Москвы перерастет, сложно, ведь предугадать действия Кремля невозможно.

Впрочем, действия России сейчас больше всего похожи на подготовку к крупному военному конфликту. Причем РФ готовит не только военную силу для этого конфликта, но и соответствующую идеологическую почву, то есть речь идет не только о стягивании войск и размещении их вдоль границы, но и об идеологическом подкреплении этих действий. Именно для этого создаются различные скандалы из-за якобы обстрелы территории ОРДЛО со стороны ВСУ и звучат заявления о якобы необходимости защиты русскоязычного населения от украинских военнослужащих. Так, например, недавно на "РИА Новости" вышла статья в которой, в частности, говорилось о том, что Украина - это абсолютно фашистское государство, которое нуждается в денацификации усилиями России, причем без каких-либо санкций соответствующих международных структур. Это очень напоминает призывы не только к оккупации, но и к определенной форме геноцида на территории Украины.

Российские СМИ лепят из Украины образ врага

В то же время вектор российской пропаганды существенно изменился: если ранее российские СМИ говорили об Украине как о марионетке Запада и марионетке США, то теперь они лепят из Украины образ врага - не просто "контролируемой Западом территории", а именно враждебного для России образования, причем не только в контексте политической элиты, но и в контексте отношения всего украинского народа. Это - достаточно зловещие сигналы.

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Россия прибегла к таким действиям в отношении Украины главным образом из-за шагов украинской власти по введению санкций против пророссийских политиков и их информационных ресурсов, что привело к падению рейтингов пророссийских партий в Украине. Для России это важный сигнал о том, что ей не стоит надеяться на восстановление своего влияния в Украине политическим путем. Ведь Москва долгое время надеялась, что в результате длительного пропагандистского давления она добьется изменения электоральных настроений украинцев и приведет к власти в нашем государстве приемлемых для себя политиков. А они, в свою очередь, решат все проблемы в благоприятном для России ключе, таким образом, РФ сможет восстановить влияние на Украину политическим путем. И шаги украинской власти продемонстрировали: рассчитывать на то, что Россия сможет политическим или экономическим путем восстановить влияние на Украину, не стоит.

Поэтому в Кремле пришли к мнению, что единственный способ раз и навсегда решить проблему Украины - военный. Россия продолжит использовать территорию ОРДЛО как плацдарм военных действий против нашей страны, но масштабы этих операций спрогнозировать трудно.

Москва хочет заставить Киев предоставить гарантии присутствия России в Украине

Если Россия прибегнет к активным боевым действиям, ее цели не будут сводиться к оккупации каких-то определенных украинских территорий или населенных пунктов, или даже областей. Ведь оккупация еще одного города принципиально ничего не изменит для России, ей это не интересно. Ей нужна вся Украина, а не ее куски. РФ не может тратить столь серьезные ресурсы, чтобы захватить какой - то город в Донецкой или Луганской области - это будут абсолютно несоизмеримые расходы и возможный выигрыш. Цель Москвы будет заключаться в том, чтобы нанести поражение украинской армии и, таким образом, заставить Киев сесть за стол переговоров и выполнить те шаги, которые нужны России. Главным образом, Москва стремится заставить Киев предоставить гарантии присутствия России в Украине.

Вопрос поддержки Украины на Западе, бесспорно, обсуждается. И определенные сигналы о возможной помощи могут официально озвучиваться, но прямо и публично о возможной помощи точно говорить не будут. И то, что США отправили в Черное море два своих корабля - один из таких сигналов. Никто не будет публично рассказывать, какие конкретно задачи перед этими судами стоят.

Мы не знаем, как именно в этой войне планирует участвовать Россия

К тому же пока остается слишком много неизвестных. Ведь мы не знаем даже того, как именно в этой войне планирует участвовать Россия: то ли будет действовать открыто армия РФ, и миру прямо объявят, что "Россия идет освобождать какие-то украинские территории от нацистов", то ли Москва продолжит играть в старую игру о том, что в зоне эскалации действует "ополчение "Новороссии"", и на Донбассе никаких российских войск нет. То ли это будет открытое столкновение разных государств, то ли это будет очередной локальный конфликт, в котором российская сторона постарается максимально скрыть свое влияние - все это будет влиять на возможные действия и возможные шаги западных партнеров. Не исключено, что подобное американское присутствие в Черном море призвано сдержать Россию и не дать ей начать войну против Украины со всех направлений одновременно. Вариантов может быть много…

Впрочем, вряд ли американцы при любых обстоятельствах будут воевать с Россией на территории Украины - это какой-то совершенно фантастический сценарий.

Это начало долговременного психологического давления на Украину

Как бы там ни было, но Украине не помешает тренировать резервистов, а гражданскому населению припоминать, где находятся бомбоубежища - это никогда лишним не будет. К тому же перемещение армий, маневры и заявления - все это может длиться долго. Нельзя исключать, что это начало долговременного психологического давления на Украину.

Украине следует быть готовой к любым вариантам и сценариям, повышать свою обороноспособность. И это не надо привязывать к конкретным проявлениям российской активности, это должно быть нормой для нас в тех условиях, в которых мы живем.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко

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