Россия подписала конвенцию о защите нацменьшинств в 1996 году.

Россия с 1 августа официально вышла из Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Об этом говорится на официальном правовом портале РФ.

Отмечается, что конвенция, которая была подписана в феврале 1995 года, устанавливает ключевые принципы обращения с национальными меньшинствами в Европе, а именно запрет их дискриминации и насильственной ассимиляции, свободу исповедовать собственную религию и свободно говорить на родном языке.

Известно, что Россия подписала конвенцию о защите нацменьшинств в 1996 году.

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По информации российских СМИ, в октябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции. Причиной этого указали, что в 2022 году Россия "потеряла возможность участвовать в выработке решений по интересующим ее вопросам" и отслеживать нарушения прав "русскоязычного населения за рубежом".

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Как писал УНИАН, 13 августа МИД России вызвал временно поверенного в делах посольства Молдовы в Москве из-за сообщения о том, что Молдова якобы хочет разместить на территории своей страны самолеты F-16 для Украины. Однако в МИД страны опровергли такую информацию и заявили, что российское ведомство получает данные из фейковых источников.

Также издание The Economist сообщало, что российский диктатор Владимир Путин тратит большие деньги, в результате чего экономика страны не падает, а растет. Ожидается, что в этом году российский ВВП вырастет более чем на 3% в реальном выражении.

"Потребительские настроения, по оценкам российского статистического агентства, значительно превышают средние показатели с момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году. ... Уверенность россиян в собственном финансовом положении, по официальным данным, недавно подскочила до исторического максимума. Они более склонны к крупным покупкам, таким как машина или диван, а рестораны переполнены", - отметили в материале.

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