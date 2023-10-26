Начштаба обороны Индии заявил, что влияние России будет ослабевать, несмотря на грозный ядерный арсенал.

Ядерного оружия России недостаточно, чтобы предотвратить ослабление ее влияния на мировой арене, заявил начальник штаба обороны Индии генерал Анил Чаухан.

Как пишет Newsweek, он заявил, что июньский мятеж группы наемников Вагнера против власти президента Владимира Путина продемонстрировал "внутреннюю слабость" России, и предсказал усиление влияния Китая.

В своей речи он подчеркнул, что ожидает ослабления глобального влияния России, ключевого союзника Индии.

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"Геополитическое значение России снизится в ближайшие времена [...], несмотря на то, что она является крупной ядерной державой. Восстание Вагнера указывает на внутреннюю слабость и указывает на то, каким может быть будущее России", сказал он.

Начштаба обороны Индии также указал, что Китай в настоящее время "занимает важное место в геоэкономическом мировом порядке" и в будущем он будет расширять свое влияние.

Индийское новостное издание The Wire сообщило, что хотя публичная оценка Чауханом России была "неблагоприятно воспринята в официальных и дипломатических кругах", однако в военных кругах "были распространены взгляды относительно снижения статуса и влияния России".

Отношения Индии и России

Как сообщал УНИАН, Россия обходит санкции на нефть за счет ее продажи странам, которые не поддержали ценовые ограничения. В частности, ее большим партнером стала Индия.

В то же время в Офисе президента Украины отмечали, что Индия активно участвует в украинской формуле мира. В частности, индийский советник по вопросам нацбезопасности присутствовал на обеих встречах и в Копенгагене, и в Джидде. Таким образом, можно говорить, что Индии, как и Китаю, не безразлична ситуация в Украине.

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