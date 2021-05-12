Картина анонимного британского художника Бэнкси под названием «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» была продана на аукционе 11 мая за 2,07 миллиона долларов.
Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов аукционного дома Christie's.
На холсте изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной названию полотна.
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Картина была написана в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметра.
Финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, но с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать 2,07 миллиона долларов.
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