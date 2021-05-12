На холсте изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью: "Смейся сейчас, но однажды править будем мы".

Картина анонимного британского художника Бэнкси под названием «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» была продана на аукционе 11 мая за 2,07 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов аукционного дома Christie's.

На холсте изображены три обезьяны, на каждой из которых висит табличка с надписью, аналогичной названию полотна.

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Картина была написана в 2002 году на листе картона размером 76 на 102 сантиметра.

Финальная стоимость лота составила 1,7 миллиона долларов, но с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать 2,07 миллиона долларов.

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Автор: Денис Прядко