По словам Йошки Фишера, западноевропейским ядерным державам, таким как Франция и Великобритания, не хватит потенциала, чтобы справиться с Россией.

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер призвал Европу сдерживать Россию в свете военных действий России против Украины, в частности, с помощью ядерного оружия. В интервью изданию Zeit Online он высказал мнение, что Германия не должна иметь ядерное оружие, но Европе необходима собственная программа ядерного сдерживания.

Член партии "Союз-90 / Зеленые" отметил, что ситуация в мире изменилась, и указал на ядерный шантаж со стороны Путина. Он выразил мнение, что западноевропейским ядерным странам, таким как Франция и Великобритания, не хватит потенциала, чтобы справиться с изменившейся ситуацией.

Фишер призвал нынешнее правительство Германии инвестировать в производство конвенционного оружия.

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"Нам необходимо восстановить свой потенциал сдерживания. Пока у нас по соседству находится Россия, которая придерживается имперской идеологии Путина, мы не можем обойтись без сдерживания такой России", - считает политик.

Фишер также выразил опасения по поводу альянса с Соединенными Штатами в случае избрания Дональда Трампа на следующих выборах.

"Надеюсь, Америка и Европа останутся союзниками. Но что произойдет, если Дональд Трамп снова будет избран? С учетом такого сценария Европа должна серьезно задать вопрос", - отметил экс-руководитель МИД Германии.

Ядерная угроза со стороны России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев "взялся" за ядерную дубинку. По его словам, попытки оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада очевидны "всем приличным людям". При этом армия РФ своим присутствием в Украине якобы спасает мир от ядерной катастрофы.

Ранее в России подтвердили, что Беларусь не получит "ядерную кнопку". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит.

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