С 14 по 25 сентября в Беларуси пройдут белорусско-российские учения "Славянское братство".

Президент России Владимир Путин пообещал, что российские военнослужащие вернуться в РФ после военных учений в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

«Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные еще в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск», - сказал Путин. «Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации», - уверяет он.

Говоря о военной составляющей, Путин подчеркнул, что в течение года «у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия».

«И как планировали раньше, так все и будем делать», - сказал он. «Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду, прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Ну и в военной тоже», - подчеркнул он.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что оборонная безопасность «у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений».

«Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения, мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет - пусть присоединяется к этим учениям, кто не хочет - пусть не делает этого. Я думаю, что вы, Владимир Владимирович, дадите команду министру обороны России, наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать, и малые, и большие учения мы должны проводить вместе», - сказал Лукашенко.

Российско-белорусские учения 2020

14 сентября в Беларуси стартуют военные учения «Славянское братство», в которых будут принимать участие вооруженные силы Беларуси и РФ.

Как сообщают "РИА Новости" учения продлятся до 25 сентября, маневры будут проводиться на полигоне «Брестский». Россия отправляет на учения псковских десантников.

В учениях должны были также участвовать подразделения Вооруженных сил Сербии, однако Сербия отказалась от участия сразу после того, как представительница МИД РФ унизила президента Сербии Александера Вучича.

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Автор: Роман Цимбалюк